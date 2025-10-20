Подрыв "Северных потоков": прокуратура Польши не будет оспаривать решение не выдавать украинца

Окружная прокуратура Варшавы решила не обжаловать решение суда, который отказался выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северного потока".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении прокуратуры в Х.

"Окружная прокуратура в Варшаве сообщает, что после ознакомления с письменным обоснованием решения Окружного суда г. Варшавы от 17.10.2025 г. об отказе в передаче Владимира Ж. в рамках европейского ордера на арест немецкой стороне, принято решение не обжаловать решение прокуратуры в апелляционном порядке", – говорится в сообщении.

Окружной суд в Варшаве отказался передать украинца немецкой стороне, отменил арест и приказал немедленно освободить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее одобрительно прокомментировал это решение, а глава МИД Германии сказал, Берлин уважает решение суда в Польше.

Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которому тоже инкриминируют причастность к подрыву российских газопроводов "Северные потоки".

Президент Украины Владимир Зеленский после первых предположений об "украинском следе" заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.