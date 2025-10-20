У Північній Македонії партія влади упевнено перемагає на місцевих виборах

Македонська партія влади ВМРО-ДМПНЄ суттєво зміцнила позиції в місцевих органах влади за підсумками виборів у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Після обробки 99,94% голосів кандидати від ВМРО-ДМПНЄ вийшли на перше місце у 54 муніципалітеті з 81 – зокрема і в столиці Скопʼє, причому у 32 вони перемогли вже у першому турі.

Натомість головний політичний опонент партії влади, Соціал-демократичний союз Македонії, здобув перемогу тільки у трьох муніципалітетах.

Лідер ВМРО-ДПМНЄ і прем'єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоскі проголосив "тріумф народу", заявивши, що громадяни обрали "напрямок і цінності".

Він підкреслив, що ця перемога є лише початком "нової македонської енергії" і закликав виборців мобілізуватися на другий тур 2 листопада, щоб "завершити розпочаті зміни".

ВМРО-ДПМНЄ здобула переконливу перемогу на парламентських виборах у травні 2024 року, причому для формування одноосібної коаліції їй не вистачило трьох мандатів.

До коаліції на чолі з Міцкоскі, яку сформували після місяця переговорів, увійшли етнічна албанська партія Vredi та невелика ліва партія ZNAM.

