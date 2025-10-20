В Северной Македонии партия власти уверенно побеждает на местных выборах

Македонская партия власти ВМРО-ДМПНЕ существенно укрепила позиции в местных органах власти по итогам выборов в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

После обработки 99,94% голосов кандидаты от ВМРО-ДМПНЕ вышли на первое место в 54 муниципалитете из 81 – в том числе и в столице Скопье, причем в 32 они победили уже в первом туре.

Главный политический оппонент партии власти, Социал-демократический союз Македонии, одержал победу только в трех муниципалитетах.

Лидер ВМРО-ДПМНЕ и премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски провозгласил "триумф народа", заявив, что граждане выбрали "направление и ценности".

Он подчеркнул, что эта победа является лишь началом "новой македонской энергии" и призвал избирателей мобилизоваться на второй тур 2 ноября, чтобы "завершить начатые изменения".

ВМРО-ДПМНЕ одержала убедительную победу на парламентских выборах в мае 2024 года, причем для формирования единоличной коалиции ей не хватило трех мандатов.

В коалицию во главе с Мицкоски, которую сформировали после месяца переговоров, вошли этническая албанская партия Vredi и небольшая левая партия ZNAM.

