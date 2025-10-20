Премьер Литвы сократила портфель министра обороны после спора

Премьер Литвы Инга Ругинене объявила, что ответственность за надзор над оборонной промышленностью страны будет передана другим министерствам из-за напряженных отношений с министром обороны Довиле Шакалиене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Напряжение между премьером и Шакалиене стало публичным после сообщений в СМИ о попытках Минобороны добиться увеличения финансирования армии из-за давления общественности.

На прошлой неделе министерство провело неформальную презентацию оборонного бюджета на 2026 год для военных блогеров и инфлюенсеров. После этого в сети появились посты с утверждениями, что правительство не выполнило обещание выделить 5% ВВП на оборону. Шакалиене отрицала, что знала об этой встрече.

"Мы только что провели рабочий разговор и разошлись с министром. Это очень неприятная ситуация, в которой мы оказались, особенно учитывая бюджет. Не секрет, что это была последняя капля, которая переполнила чашу", – сказала Ругинене журналистам после встречи.

"Поэтому я решила передать портфель оборонной промышленности ведущим министерствам – экономики и инноваций и финансов. Отныне именно эти министерства будут заниматься этим направлением", – добавила она, отметив, что официальное распоряжение будет издано в ближайшее время.

Ругинене отметила, что ценит открытость и ожидает прозрачности и подотчетности от всех министров.

"Я очень хотела бы, чтобы все проблемные вопросы мы решали вместе, как команда, а не через медиа. Очень обидно, что несмотря на наши серьезные усилия для укрепления обороны, мы оказались во внутренней информационной войне", – добавила она.

Премьер отметила, что во время встречи они с Шакалиене обсудили много вопросов, но признала, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, расходы на оборону составят 5,38% ВВП, что превышает задекларированную цель правительства.

Шакалиене заявила, что предложенное финансирование достаточно для выполнения основных оборонных обязательств Литвы, хотя ее министерство просило немного больше.

Лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс назвал неформальную презентацию "странным жанром", тогда как Ругинене охарактеризовала ее как "саботаж" и "недоразумение", подчеркнув, что не допустит политических маневров в такой критической сфере, как национальная оборона.