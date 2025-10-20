Рубіо в розмові з Лавровим підкреслив важливість майбутніх зустрічей між РФ і США

Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з російським колегою Сергєєм Лавровим заявив про важливість майбутніх зустрічей між РФ і США в контексті врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомили у Держдепартаменті США за результатами розмови Рубіо і Лаврова, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, Рубіо обговорив з Лавровим наступні кроки після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і ватажком РФ Владіміром Путіним, що відбулася 16 жовтня.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Раніше про розмову повідомили в МЗС РФ.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з російським колегою Сергеєм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.