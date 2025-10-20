МЗС РФ повідомило про телефонну розмову Лаврова і Рубіо

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров і держсекретар США провели телефонну розмову.

Про це повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві, передає "Європейська правда".

В МЗС РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.

"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з російським колегою Сергеєм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.

Також Трамп не погодився надати ракети Tomahawk Україні.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Будапешті.