МЗС РФ повідомило про телефонну розмову Лаврова і Рубіо

Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 17:46 — Іванна Костіна

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров і держсекретар США провели телефонну розмову.

Про це повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві, передає "Європейська правда".

В МЗС РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.

"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з російським колегою Сергеєм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни. 

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни. 

Також Трамп не погодився надати ракети Tomahawk Україні.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Будапешті.

