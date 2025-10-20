Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул важность предстоящих встреч между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о важности будущих встреч между РФ и США в контексте урегулирования российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США по результатам разговора Рубио и Лаврова, передает "Европейская правда".

Как сообщается, Рубио обсудил с Лавровым следующие шаги после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главарем РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 16 октября.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать над продвижением долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа", – говорится в сообщении Госдепа.

Ранее о разговоре сообщили в МИД РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.