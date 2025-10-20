Молдовська уніоністська партія домовилась про співпрацю з румунськими ультраправими

Лідер прорумунської молдовської партії "Демократія вдома" Василе Костюк у понеділок підписав угоду про співпрацю з лідером румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба "Демократії вдома".

Угоду про співпрацю лідери "Демократії вдома" та AUR підписали в будівлі парламенту Румунії.

"Ця подія є важливою, оскільки означає відновлення мосту між румунами в країні та румунами в Бесарабії", – сказали в молдовській політичній силі.

Там додали, що "Демократія вдома" є "єдиною прорумунською та проєвропейською партією", окрім партії влади PAS, яка подолала виборчий бар'єр на парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

AUR публічно привітав партію "Демократія вдома", яка виступає за обʼєднання Румунії та Молдови, з потраплянням до молдовського парламенту після виборів у неділю.

Партія "Демократія вдома" виступає за об'єднання Молдови з Румунією, консерватизм і християнсько-демократичні цінності. До нинішніх виборів їй жодного разу не вдавалося подолати виборчий поріг.

Ця політсила стала першою в історії Молдови, яка потрапила до парламенту на відкрито уніоністській платформі (тобто агітуванні за обʼєднання Молдови та Румунії).

Нещодавнє опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

