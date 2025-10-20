Молдавская унионистская партия договорилась о сотрудничестве с румынскими ультраправыми

Лидер прорумынской молдавской партии "Демократия дома" Василе Костюк в понедельник подписал соглашение о сотрудничестве с лидером румынской ультраправой партии AUR Джордже Симионом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба "Демократии дома".

Соглашение о сотрудничестве лидеры "Демократии дома" и AUR подписали в здании парламента Румынии.

"Это событие является важным, поскольку означает восстановление моста между румынами в стране и румынами в Бессарабии", – сказали в молдавской политической силе.

Там добавили, что "Демократия дома" является "единственной прорумынской и проевропейской партией", кроме партии власти PAS, которая преодолела избирательный барьер на парламентских выборах в Молдове 28 сентября.

AUR публично поздравил партию "Демократия дома", которая выступает за объединение Румынии и Молдовы, с попаданием в молдавский парламент после выборов в воскресенье.

Партия "Демократия дома" выступает за объединение Молдовы с Румынией, консерватизм и христианско-демократические ценности. До нынешних выборов ей ни разу не удавалось преодолеть избирательный порог.

Эта политическая сила стала первой в истории Молдовы, которая попала в парламент на открыто унионистской платформе (то есть агитировании за объединение Молдовы и Румынии).

Недавний опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

