Пресс-секретарь Трампа похвасталась шутейкой о "мамаше" в ответ на вопрос журналиста

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник выложила скриншот переписки с журналистом The Huffington Post С.Е. Датеем, в котором ответила на его запрос вульгарной шуткой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Левитт, а также руководитель коммуникаций Белого дома Стивен Чунг в ответ на вопрос журналиста The Huffington Post о том, кто предложил Будапешт в качестве места встречи лидеров США и РФ, ответили: "Мамаша твоя".

Теперь пресс-секретарь сама опубликовала на Х скриншот переписки с автором запроса Датеем, добавив "для контекста", что он – "левый писака, который годами последовательно атаковал президента США и постоянно бомбардирует мой телефон методичками демократов".

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us – Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

"Активисты, выдающие себя за настоящих репортеров, наносят ущерб профессии", – написала Левитт.

С.Е. Датей в ответ на пост пресс-секретаря Белого дома написал следующее: "Попустило? А теперь на вопрос хоть ответите? Прошу и спасибо".

Отметим, что Белый дом уже не впервые под предлогом борьбы с "левачеством" и "активизмом" ограничивает деятельность журналистов, которые критикуют Дональда Трампа или не согласны с политикой его администрации.

На прошлой неделе Пентагон отменил аккредитацию почти всех журналистов, за исключением одной кабельной сети, за несогласие с драконовскими правилами.

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать навязываемое администрацией Трампа название "Американский залив" вместо "Мексиканский".