Укр Рус Eng

Пресс-секретарь Трампа похвасталась шутейкой о "мамаше" в ответ на вопрос журналиста

фото
Новости — Понедельник, 20 октября 2025, 21:34 — Олег Павлюк

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник выложила скриншот переписки с журналистом The Huffington Post С.Е. Датеем, в котором ответила на его запрос вульгарной шуткой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Левитт, а также руководитель коммуникаций Белого дома Стивен Чунг в ответ на вопрос журналиста The Huffington Post о том, кто предложил Будапешт в качестве места встречи лидеров США и РФ, ответили: "Мамаша твоя".

Теперь пресс-секретарь сама опубликовала на Х скриншот переписки с автором запроса Датеем, добавив "для контекста", что он – "левый писака, который годами последовательно атаковал президента США и постоянно бомбардирует мой телефон методичками демократов".

"Активисты, выдающие себя за настоящих репортеров, наносят ущерб профессии", – написала Левитт.

С.Е. Датей в ответ на пост пресс-секретаря Белого дома написал следующее: "Попустило? А теперь на вопрос хоть ответите? Прошу и спасибо".

Отметим, что Белый дом уже не впервые под предлогом борьбы с "левачеством" и "активизмом" ограничивает деятельность журналистов, которые критикуют Дональда Трампа или не согласны с политикой его администрации.

На прошлой неделе Пентагон отменил аккредитацию почти всех журналистов, за исключением одной кабельной сети, за несогласие с драконовскими правилами.

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать навязываемое администрацией Трампа название "Американский залив" вместо "Мексиканский".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
Реклама: