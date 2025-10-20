Британія розробляє плани розгортання військ в Україні в разі перемирʼя

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у понеділок сказав, що Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Гілі під час лекції у Лондоні розповів про зусилля Великої Британії та Франції з формування "коаліції рішучих", яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України.

Ці сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну, пояснив міністр.

"Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі", – сказав британський міністр оборони.

"Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", – додав він.

Слова Гілі стали публічним підтвердженням того, що Британія вже зараз розробляє конкретні плани розгортання своїх військ в Україні як складової повоєнного врегулювання.

ЗМІ писали, що Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Нагадаємо, у пʼятницю в Лондоні відбудеться чергова зустріч "коаліції рішучих", у якій попередньо особисто візьме участь президент України Володимир Зеленський.