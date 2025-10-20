Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине в случае перемирия

Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник заявил, что Лондон уже готовится к возможному развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Хили во время лекции в Лондоне рассказал об усилиях Великобритании и Франции по формированию "коалиции решительных", которая в будущем готовится развернуть силы на территории Украины.

Эти силы помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия согласится прекратить полномасштабную войну, пояснил министр.

"Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", – сказал британский министр обороны.

"Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине", – добавил он.

Слова Хили стали публичным подтверждением того, что Великобритания уже сейчас разрабатывает конкретные планы развертывания своих войск в Украине как составляющей послевоенного урегулирования.

СМИ писали, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Напомним, в пятницу в Лондоне состоится очередная встреча "коалиции решительных", в которой предварительно лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский.