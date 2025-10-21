Соперник Орбана обвинил премьера Венгрии в использовании ИИ для фейков

Соперник премьера Венгрии Виктора Орбана Петер Мадяр заявил, что действующий премьер-министр проводит "кампанию ненависти и дегуманизации против своих реальных оппонентов".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадяр заявил, что эта "кампания ненависти и дегуманизации против своих реальных оппонентов" превосходит даже "худшую нацистскую и коммунистическую пропаганду".

Он опубликовал фотографию, которая, по его словам, появилась "в один момент в районных газетах, связанных с правительством".

"Этой фотографией, которая фальшива в каждой детали, они хотят унизить его как мужчину, отца, политика и человека", – заявил он.

Фото: Facebook

Мадяр заявил, что партия "Фидес" заполонила интернет "фальшивыми изображениями и видео, созданными с помощью искусственного интеллекта".

"Они тратят миллиарды государственных средств, чтобы обмануть людей этими фальшивыми публикациями и рекламой. Фальшивые сайты, работающие на основе искусственного интеллекта, являются важной частью инструментария "цифровых воинов", – заявил соперник Орбана.

Мадяр заявил, что пока Орбан тратит "государственные деньги на обучение своих "воинов" распространять фальшивые новости и ненависть" – в сообществе партии "Тиса" верят в "реальных людей и настоящие человеческие отношения".

Поэтому он призвал венгров 23 октября выйти на площадь Деака в Будапеште.

Напомним, венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана может потерять большинство.

Ранее в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

Недавно в рамках кампании политической борьбы венгерские власти начали распространять утверждения о якобы причастности украинской компании к созданию приложения партии "Тиса" Петера Мадяра.