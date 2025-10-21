Cкандал з пограбуванням Лувру: директорка музею свідчитиме у Сенаті

Керівницю музею Лувру заслухають у Сенаті у зв’язку зі скандальною крадіжкою королівських коштовностей з експозиції у галереї Аполлона.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Директорку музею Лоранс де Кар 23 жовтня заслухають на сенатському комітеті з питань культури з метою прояснити обставини та з’ясувати недоліки у системі безпеки.

Очільник комітету Лоран Лафон зазначив, що це дасть їй можливість донести свою точку зору щодо того, що відбулося. Він зі свого боку хоче з’ясувати, чи дотримувалися визначених безпекових процедур та чи були вони адаптовані до методу, який використали зловмисники.

Також члени Сенату хочуть запитати директорку щодо майбутнього системи безпеки музею, зокрема у контексті запланованої на наступне десятиліття масштабної реновації музею.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що винних впіймають і притягнуть до відповідальності. Пошук злодіїв досі триває.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.