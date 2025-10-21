Скандал с ограблением Лувра: директор музея будет свидетельствовать в Сенате

Руководительницу музея Лувра заслушают в Сенате в связи со скандальной кражей королевских драгоценностей из экспозиции в галерее Аполлона.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Директора музея Лоранс де Кар 23 октября заслушают на сенатском комитете по вопросам культуры с целью прояснить обстоятельства и выявить недостатки в системе безопасности.

Глава комитета Лоран Лафон отметил, что это даст ей возможность донести свою точку зрения на произошедшее. Он со своей стороны хочет выяснить, придерживались ли определенных процедур безопасности и были ли они адаптированы к методу, который использовали злоумышленники.

Также члены Сената хотят спросить директора о будущем системы безопасности музея, в частности в контексте запланированной на следующее десятилетие масштабной реновации музея.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что виновных поймают и привлекут к ответственности. Поиск воров до сих пор продолжается.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.