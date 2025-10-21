Европейские лидеры поддерживают Трампа в вопросе прекращения огня в Украине

Лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку Украине и усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном, в частности, на сайте британского правительства, передает "Европейская правда".

Лидеры европейских стран отметили, что они объединены в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", – акцентировали в заявлении.

Также лидеры стран отметили, что тактика затягивания России раз за разом доказывает, что "Украина – единственная сторона, которая серьезно относится к миру".

"Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Поэтому мы четко заявляем, что Украина должна быть в более сильном положении – до, во время и после любого перемирия. Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", – акцентировали она.

В заявлении подчеркнули, что страны разрабатывают меры для "использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы".

Также добавляется, что лидеры встретятся в конце этой недели в Европейском совете и в формате "коалиции решительных", чтобы обсудить, как продвинуть эту работу вперед и в дальнейшем поддерживать Украину.

Заявление подписали украинский президент Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туска, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент США заявил после встречи с Зеленским, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны, и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "остановиться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.