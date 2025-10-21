Німеччина рекордно збільшила імпорт макаронних виробів

Німеччина імпортує більше макаронних виробів, ніж будь-коли раніше, і більша частина з них походить з Італії.

Про це пише Spiegel із посиланням на дані Федерального статистичного управління, передає "Європейська правда".

Як зазначили в управлінні, за минулий рік Німеччина імпортувала майже 470 тисяч тонн макаронів на суму майже 646,6 млн євро. З них майже 404 100 тонн, або 86%, походили з Італії.

Загалом минулого року було імпортовано на 9,1% більше макаронних виробів, ніж у 2023 році. Таким чином, за десять років обсяг імпорту зріс на 25,9 %.

У 2024 році Німеччина експортувала 108 200 тонн макаронних виробів на суму 168,5 млн євро. Це на 12,6 % більше, ніж у 2023 році. За десять років обсяг експорту збільшився більш ніж удвічі (+133,6 %).

Найбільшими покупцями макаронних виробів з Німеччини були Франція з часткою 23,2%, Велика Британія з 20,1% і Польща з 9,1%.

"Крім того, до Німеччини імпортується значно більше макаронних виробів, ніж виробляється в цій країні", – заявили у Федеральному статистичному управлінні.

Минулого року в Німеччині було вироблено 289 800 тонн макаронних виробів та подібних продуктів – це на 8,7 % більше, ніж десять років тому.

"Зростання внутрішнього виробництва головним чином пов'язане з тенденцією до веганських макаронних виробів. З 2023 року в цій країні виробляється більше макаронних виробів без яєць, ніж макаронних виробів, що містять яйця", – додали у заяві.

Зазначається, що у 2024 році виробництво макаронних виробів без яєць становило трохи менше 148 400 тонн, тоді як виробництво макаронних виробів, що містять яйця, становило 141 400 тонн.

Навесні 2023 року Італія скликала перше засідання Комісії швидкого реагування через різке зростання цін на макаронні вироби.

А навесні 2025 року Міністерство сільського господарства США звернулося до Німеччини, Італії, Польщі та Швеції з проханням допомогти вирішити проблему дефіциту яєць, спричинену спалахом пташиного грипу.