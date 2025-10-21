Германия рекордно увеличила импорт макаронных изделий

Германия импортирует больше макаронных изделий, чем когда-либо прежде, и большая часть из них идет из Италии.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления, передает "Европейская правда".

Как отметили в управлении, за прошлый год Германия импортировала почти 470 тысяч тонн макарон на сумму почти 646,6 млн евро. Из них почти 404 100 тонн, или 86%, происходили из Италии.

Всего в прошлом году было импортировано на 9,1% больше макаронных изделий, чем в 2023 году. Таким образом, за десять лет объем импорта вырос на 25,9 %.

В 2024 году Германия экспортировала 108 200 тонн макаронных изделий на сумму 168,5 млн евро. Это на 12,6 % больше, чем в 2023 году. За десять лет объем экспорта увеличился более чем вдвое (+133,6 %).

Крупнейшими покупателями макаронных изделий из Германии были Франция с долей 23,2%, Великобритания с 20,1% и Польша с 9,1%.

"Кроме того, в Германию импортируется значительно больше макаронных изделий, чем производится в этой стране", – заявили в Федеральном статистическом управлении.

В прошлом году в Германии было произведено 289 800 тонн макаронных изделий и подобных продуктов – это на 8,7 % больше, чем десять лет назад.

"Рост внутреннего производства главным образом связан с тенденцией к веганским макаронным изделиям. С 2023 года в этой стране производится больше макаронных изделий без яиц, чем макаронных изделий, содержащих яйца", – добавили в заявлении.

Отмечается, что в 2024 году производство макаронных изделий без яиц составило чуть менее 148 400 тонн, тогда как производство макаронных изделий, содержащих яйца, составило 141 400 тонн.

Весной 2023 года Италия созвала первое заседание Комиссии быстрого реагирования из-за резкого роста цен на макаронные изделия.

А весной 2025 года Министерство сельского хозяйства США обратилось к Германии, Италии, Польше и Швеции с просьбой помочь решить проблему дефицита яиц, вызванную вспышкой птичьего гриппа.