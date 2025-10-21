Фінляндія виділила 240 тисяч євро на боротьбу з расизмом

Офіс прем'єр-міністра Фінляндії виділив понад 200 тисяч євро на боротьбу з расизмом.

Про це пише Yle, передає "Європейська правда".

У вівторок, 21 жовтня, стало відомо, що кабінет прем'єр-міністра Фінляндії виділив 240 тисяч євро на розвиток діяльності громадських організацій з боротьби з расизмом на цей і наступний роки.

Гранти призначені для організацій, що представляють етнічні меншини.

Як зазначається, при ухваленні рішень щодо надання грантів особлива увага приділялася зв'язку заявника з цілями боротьби з расизмом, розумінню расизму та його проявів.

Варто звернути увагу, що проблема міграції стала однією із домінуючих питань для населення деяких країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Британії. Зокрема нещодавно нижня палата федерального парламенту Німеччини скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.

А Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.

Також нещодавно країна вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.