Финляндия выделила 240 тысяч евро на борьбу с расизмом
Офис премьер-министра Финляндии выделил более 200 тысяч евро на борьбу с расизмом.
Об этом пишет Yle, передает "Европейская правда".
Во вторник, 21 октября, стало известно, что кабинет премьер-министра Финляндии выделил 240 тысяч евро на развитие деятельности общественных организаций по борьбе с расизмом на этот и следующий годы.
Гранты предназначены для организаций, представляющих этнические меньшинства.
Как отмечается, при принятии решений о предоставлении грантов особое внимание уделялось связи заявителя с целями борьбы с расизмом, пониманию расизма и его проявлений.
Стоит обратить внимание, что проблема миграции стала одним из доминирующих вопросов для населения некоторых стран ЕС, в частности Франции, Германии, Великобритании. В частности недавно нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.
А Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.
Также недавно страна выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.