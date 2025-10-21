Финляндия выделила 240 тысяч евро на борьбу с расизмом

Офис премьер-министра Финляндии выделил более 200 тысяч евро на борьбу с расизмом.

Об этом пишет Yle, передает "Европейская правда".

Во вторник, 21 октября, стало известно, что кабинет премьер-министра Финляндии выделил 240 тысяч евро на развитие деятельности общественных организаций по борьбе с расизмом на этот и следующий годы.

Гранты предназначены для организаций, представляющих этнические меньшинства.

Как отмечается, при принятии решений о предоставлении грантов особое внимание уделялось связи заявителя с целями борьбы с расизмом, пониманию расизма и его проявлений.

Стоит обратить внимание, что проблема миграции стала одним из доминирующих вопросов для населения некоторых стран ЕС, в частности Франции, Германии, Великобритании. В частности недавно нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.

А Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.

Также недавно страна выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.