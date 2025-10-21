Австрія вперше депортувала афганця за тяжкі злочини

У вівторок, 21 жовтня, Австрія вперше з моменту захоплення влади талібами чотири роки тому депортувала громадянина Афганістану до його рідної країни, а очолюваний консерваторами коаліційний уряд у Відні заявив, що незабаром будуть депортовані й інші особи.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Австрія вирішила депортували до Афганістану чоловіка, якого засудили за "тяжкі злочини".

"Сьогодні вранці чоловік, засуджений за тяжкі злочини, був депортований до Кабулу – це перша депортація до Афганістану з 2021 року", – заявив канцлер Крістіан Штокер.

За його словами, таким чином Австрія надсилає чіткий сигнал: "нульова терпимість до тих, хто втратив право на перебування в країні через скоєння кримінальних злочинів".

Також він додав, що Міністерство внутрішніх справ країни готує подальші депортації.

У липні Австрія стала першою країною Європейського Союзу, яка депортувала сирійця до його рідної країни після початку громадянської війни там, попри заперечення правозахисних груп.

Австрія була серед країн Європейського Союзу, які після повалення режиму Асада призупинили розгляд усіх заяв сирійців про надання притулку.

Вона також припинила возз'єднання сімей усіх біженців, зокрема й сирійців, яких в Австрії проживає близько 100 тисяч – це один із найбільших показників у Європі.