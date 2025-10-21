Австрия впервые депортировала афганца за тяжкие преступления

Во вторник, 21 октября, Австрия впервые с момента захвата власти талибами четыре года назад депортировала гражданина Афганистана в его родную страну, а возглавляемое консерваторами коалиционное правительство в Вене заявило, что вскоре будут депортированы и другие лица.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Австрия решила депортировать в Афганистан мужчину, осужденного за "тяжкие преступления".

"Сегодня утром мужчина, осужденный за тяжкие преступления, был депортирован в Кабул – это первая депортация в Афганистан с 2021 года", – заявил канцлер Кристиан Штокер.

По его словам, таким образом Австрия посылает четкий сигнал: "нулевая терпимость к тем, кто потерял право на пребывание в стране из-за совершения уголовных преступлений".

Также он добавил, что Министерство внутренних дел страны готовит дальнейшие депортации.

В июле Австрия стала первой страной Европейского Союза, которая депортировала сирийца в его родную страну после начала гражданской войны там, несмотря на возражения правозащитных групп.

Австрия была среди стран Европейского Союза, которые после свержения режима Асада приостановили рассмотрение всех заявлений сирийцев о предоставлении убежища.

Она также прекратила воссоединение семей всех беженцев, в том числе и сирийцев, которых в Австрии проживает около 100 тысяч – это один из крупнейших показателей в Европе.