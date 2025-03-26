Австрія першою в ЄС зупинить воззʼєднання сімей біженців

Уряд Австрії планує з травня 2025 року призупинити возз'єднання сімей для людей, що користуються притулком у країні, що стало першим таким кроком у Європейському Союзі.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Австрійська міністерка інтеграції Клаудія Плакольм заявила, що уряд внесе зміни до законодавства, які дозволять Міністерству внутрішніх справ видати указ про припинення возз'єднання сімей.

"Очікується, що до травня, тобто всього за кілька тижнів, зупинка стане реальністю", – сказала Плакольм.

За її словами, Австрія досягла межі розселення мігрантів, а ймовірність успішної інтеграції "значно зменшується з кожним новим прибуттям".

Уряд Австрії має намір попередньо призупинити воззʼєднання сімей на шість місяців, але цей крок може бути продовжений до травня 2027 року.

Австрія вже призупинила возз'єднання сімей для сирійських біженців після повалення режиму Башара Асада в грудні 2024 року, аргументуючи це необхідністю переоцінки ситуації і погрожуючи депортацією.

Наразі кілька країн ЄС розглядають можливість зупинити або посилити право людей, які не можуть безпечно повернутися на батьківщину, на возз'єднання зі своїми сім'ями.

Але поки що жодна з них не запровадила повного припинення, і Австрія – перший член ЄС, хто оголосив про такий намір.

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі із Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.