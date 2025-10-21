Саммит ЕС подтвердит планы финпомощи Украине в 2026-27 с привлечением росактивов

Европейский совет в выводах по результатам заседания 23 октября заявит о планах ЕС предоставить Украине финансовую и военную помощь в 2026-27 годах, используя для этого в том числе денежные остатки российских замороженных активов.

Об этом говорится в проекте выводов Евросовета, вынесенном на обсуждение Совета ЕС по общим вопросам 21 октября, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры ЕС планируют зафиксировать в выводах саммита 23 октября приверженность Евросоюза идее предоставить Украине финпомощь в 2026-2027 годах, используя российские замороженные активы.

"Европейский совет подтверждает свою приверженность поиску путей для помощи Украине в решении ее насущных финансовых потребностей на 2026-2027 годы, в частности в сфере военных и оборонных усилий", – говорится в проекте выводов.

В связи с этим Евросовет планирует призвать Европейскую комиссию "как можно быстрее представить конкретные предложения, которые предусматривали бы возможное постепенное использование денежных остатков, связанных с замороженными российскими активами, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с обеспечением надлежащей европейской солидарности и распределения рисков".

Инициатива предоставления Украине кредитов ERA на базе чрезвычайных доходов от замороженных активов должна быть сохранена, говорится в документе.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный этой войной ущерб", – планируют напомнить европейские лидеры.

Как сообщала "Европейская правда", Бельгия на данном этапе согласилась не блокировать идею ЕС относительно "репарационного займа" Украине с использованием замороженных российских активов, в связи с чем Евросоюз теперь сможет перейти к практическим шагам.

Напомним, финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, расположен в Бельгии. По этой причине бельгийские власти особенно переживают за потенциальные юридические последствия любых решений с привлечением российских активов.

В представленной Еврокомиссией оборонной "дорожной карте" ЕС говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием росактивов должен быть согласован до конца 2025 года.

По данным СМИ, США не поддержали план ЕС по "репарационному займу" Украине.