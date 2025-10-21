Розвідка Румунії: українці хотіли підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" в Бухаресті

Метою українців, яких затримали у Польщі та Румунії за звинуваченням у диверсії, було підпалити румунську штаб-квартиру "Нової пошти" у Бухаресті.

Про це повідомила розвідка Румунії, передає "Європейська правда".

Як відомо, "Нова пошта" – це найбільша українська кур'єрська компанія, що працює в декількох європейських країнах.

Зазначається, що у період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста.

За даними розвідників, чоловіки відправили до штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті дві посилки, що містили запалювальні пристрої з дистанційним підривом. Вони були заховані в навушниках і автомобільних деталях.

Крім того, посилки містили GPS-компоненти для відстеження місцезнаходження і дистанційного підриву заряду, виготовленого з терміту і нітрату барію.

За даними румунської розвідки, вони були частиною великої мережі диверсантів, контрольованої російськими спецслужбами.

Вранці 21 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.

У зв'язку з цією справою, відомо, що в Польщі було затримано Данила Г., а в Румунії – двох українських громадян, які співпрацювали з підозрюваним.

Згідно з висновками слідства, Данило Г. діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд столиці Варшави ухвалив рішення про тримісячне утримання підозрюваного під вартою.

Румунський суд ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих у країні громадян протягом 30 днів.