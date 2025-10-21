Разведка Румынии: украинцы хотели поджечь штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте

Целью украинцев, которых задержали в Польше и Румынии по обвинению в диверсии, было поджечь румынскую штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте.

Об этом сообщила разведка Румынии, передает "Европейская правда".

Как известно, "Новая почта" – это крупнейшая украинская курьерская компания, работающая в том числе в нескольких европейских странах.

Отмечается, что в период с 14 по 15 октября разведка Румынии идентифицировала и отследила двух граждан Украины, которые въехали в страну из Польши в Бухарест.

По данным разведчиков, мужчины отправили в штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте две посылки, содержащие зажигательные устройства с дистанционным подрывом. Они были спрятаны в наушниках и автомобильных деталях.

Кроме того, посылки содержали GPS-компоненты для отслеживания местонахождения и дистанционного подрыва заряда, изготовленного из термита и нитрата бария.

По данным румынской разведки, они были частью крупной сети диверсантов, контролируемой российскими спецслужбами.

Утром 21 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.

В связи с этим делом стало известно, что в Польше был задержан Даниил Г., а в Румынии – два украинских гражданина, которые сотрудничали с подозреваемым.

Согласно выводам следствия, Даниил Г. действовал совместно с другими лицами, выполняя задания, порученные российскими спецслужбами. 17 октября окружной суд столицы Варшавы принял решение о трехмесячном содержании подозреваемого под стражей.

Румынский суд принял решение о содержании под стражей задержанных в стране граждан в течение 30 дней.