Макрон публично поддержал решение премьера заморозить пенсионную реформу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что поддерживает решение избранного им премьер-министра приостановить планы по повышению минимального пенсионного возраста, но подтвердил свою веру в то, что этот шаг в конце концов будет необходимым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Факты – вещь упрямая, и мы стареем", – сказал Макрон во вторник во время пресс-конференции в Любляне.

Это первые публичные комментарии Макрона по этому поводу после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о намерении временно заморозить действие закона о постепенном повышении минимального пенсионного возраста во Франции, который вызвал массовые протесты и остается крайне непопулярным, до следующих президентских выборов в 2027 году.

Заморозка помогла обеспечить правительству Лекорню по крайней мере временную молчаливую поддержку социалистов, которые выступали против реформы 2023 года.

Макрон приветствовал решение Лекорню как способ "успокоить публичные дебаты". Президент Франции настаивал на том, что реформа остается "необходимой для страны", и сказал, что рассматривает шаг Лекорню как "не отмену и не приостановку", а скорее как "отсрочку".

На встрече с депутатами от партии Макрона Лекорню заявил, что его решение заморозить одну из выдающихся реформ Макрона было призвано возобновить дебаты с "преимуществом быть в наступлении", по словам одного из участников встречи.

Президент Франции повторил, что будущая платежеспособность пенсионной системы Франции не будет гарантирована при нынешнем минимальном пенсионном возрасте, поскольку все больше людей выходят на пенсию и живут дольше, чем предыдущие поколения. Во Франции большинство работников платят взносы в фонд, который выплачивает пенсии нынешним пенсионерам.

Лекорню на прошлой неделе сказал, что парламент сможет проголосовать за приостановление противоречивой пенсионной реформы в ноябре.

