Чехия подарит Украине спутник

Чешское правительство, которое уходит в отставку, объявило, что Чехия в знак поддержки Украины построит и подарит ей современный спутник.

Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Как сказано в сообщении, Чехия построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.

"Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – заявили в чешском министерстве, не раскрывая дальнейших деталей.

Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.

Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине помощь такого типа.

В разработке и конструкции спутника будут участвовать чешские компании, которые имеют опыт в космических технологиях, в частности в строительстве небольших спутников.

Спутник будет оснащен технологией, сочетающей радиолокационную систему съемки (SAR), оптическое и радиационное обнаружение и мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит наблюдать за поверхностью Земли даже ночью и при ухудшенных метеорологических условиях.

В будущем этот спутник должен быть дополнен другими спутниками, чтобы создать созвездие, говорится в сообщении чешского Минтранса.

Инициатива является продолжением Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Чехии и Украинским государственным космическим агентством.

Проект является частью правительственной программы Чехии по восстановлению Украины, которая реализуется Министерством транспорта в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли.

"Подарок спутника является конкретным выражением нашей солидарности и решимости помочь Украине в построении ее цифровой инфраструктуры и укреплении ее оперативного суверенитета и устойчивости. Это инвестиция в ее будущее, а следовательно, и в безопасность и стабильность в Европе", – прокомментировал министр иностранных дел Ян Липавский.

"Чешская Республика демонстрирует, что она способна разрабатывать и поставлять передовые технологии, которые имеют реальное влияние, будь то в области безопасности, восстановления инфраструктуры или защиты населения. Мы верим, что эта миссия поможет Украине усилить свои возможности и одновременно будет способствовать нашему сотрудничеству в области космических технологий", – отметил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Напомним, на недавних парламентских выборах в Чехии победила партия популистов ANO. Ее лидер Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу" для Украины.

В то же время недавно он смягчил свою риторику относительно инициативы. Он также сказал, что не против поставок чешского оружия Украине, но не за счет бюджета.

На днях Бабиш призвал уходящее в отставку правительство не принимать больше никаких важных решений.