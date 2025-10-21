Нідерланди підтримали спільну заяву Зеленського та євролідерів щодо миру в Україні

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив, що його країна підтримує заяву європейських лідерів і президента Володимира Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це глава нідерландського уряду написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Схооф відзначив, що народ України заслуговує на справедливий і тривалий мир.

"Настав час скласти зброю, але територіальна цілісність України має бути на першому місці. Щоб це забезпечити, Україна повинна бути в найсильнішому становищі, коли вона вступає в переговори", – написав Схооф.

Він зазначив, що Нідерланди підтримують спільну заяву європейських лідерів і президента Зеленського, і як один з основних партнерів України будуть присутні на зустрічі "коаліції рішучих" у п'ятницю разом з міжнародними союзниками.

Лідери кількох європейських країн і євроінституцій у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву, в якій висловили підтримку позиції президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відповів на цю заяву, заявивши, що негайне припинення бойових дій в Україні означало б збереження "нацистського режиму" та заборону російської мови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента поступитися всією територією Донецької області.