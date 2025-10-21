Нидерланды поддержали совместное заявление Зеленского и евролидеров по миру в Украине

Премьер Нидерландов Дик Схооф сообщил, что его страна поддерживает заявление европейских лидеров и президента Владимира Зеленского о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом глава нидерландского правительства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Схооф отметил, что народ Украины заслуживает справедливого и длительного мира.

"Пришло время сложить оружие, но территориальная целостность Украины должна быть на первом месте. Чтобы это обеспечить, Украина должна быть в сильнейшем положении, когда она вступает в переговоры", – написал Схооф.

Он отметил, что Нидерланды поддерживают совместное заявление европейских лидеров и президента Зеленского, и как один из основных партнеров Украины будут присутствовать на встрече "коалиции решительных" в пятницу вместе с международными союзниками.

Лидеры нескольких европейских стран и евроинститутов во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку позиции президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на это заявление, заявив, что немедленное прекращение боевых действий в Украине означало бы сохранение "нацистского режима" и запрет русского языка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицает, что призвал украинского президента уступить всю территорию Донецкой области.