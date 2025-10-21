СМИ: у Трампа опасаются, что премьер Израиля выйдет из соглашения по Газе

Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для сохранения соглашения по сектору Газы, которое оказалось под угрозой из-за обстрелов Израилем позиций ХАМАС в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The New York Times.

Во вторник в Израиль отправился вице-президент США Джей Ди Вэнс, что должно было добавить символического значения к приверженности администрации к сохранению соглашения по Газе.

Несколько чиновников Трампа на условиях анонимности сказали The New York Times, что в администрации есть беспокойство, что якобы израильский премьер Биньямин Нетаньяху может отказаться от соглашения.

По словам источников, сейчас США стремятся с помощью Вэнса, а также посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "помешать Нетаньяху возобновить тотальное наступление на ХАМАС", говорится в материале.

Один из собеседников NYT говорит, что Уиткофф и Кушнер признают деликатность ситуации и то, что мирное соглашение может развалиться.

Они также отправились в Израиль, чтобы "стабилизировать ситуацию, обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и вернуть тела погибших израильских заложников их семьям", пишет издание.

Отметим, 13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Однако через несколько дней армия обороны Израиля сказала, что боевики ХАМАС вышли из тоннеля в районе Рафаха, который в основном контролируется израильской армией, и выпустили противотанковую ракету по израильскому транспортному средству.

В ответ израильская армия осуществила около 20 воздушных ударов по целям ХАМАС в районе Рафаха и в других частях Газы. Израиль также решил закрыть все переходы в Газу и прекратить доставку гуманитарной помощи.

После этого США провели переговоры с израильской стороной.