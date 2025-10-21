Германия: полиция конфисковала запасной пенис мужчины

Полиция города Бремерхафен на северо-западе Германии начала производство против 28-летнего мужчины, который пытался скрыть наркотическое опьянение фальшивым пенисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во вторник вечером патруль в Бремерхафене заметил автомобиль, который явно превысил скорость в зоне, где разрешено 80 км/ч, и остановил его.

Когда водитель открыл окно, правоохранители почувствовали резкий запах марихуаны. Водитель сказал, что перевозил в машине чужой каннабис, но поскольку у полицейских были подозрения, согласился на добровольный экспресс-тест мочи.

Незадолго до анализа мочи полиция обнаружила, что мужчина носит на бедре муляж пениса с жидкостью – предположительно, для фальсификации результатов теста. Поскольку его поймали на этом, он сдал настоящий образец мочи. В ней обнаружили активное вещество каннабиса.

Полицейские также обнаружили, что 28-летний парень имел при себе более 90 граммов марихуаны и небольшое количество кокаина. В результате было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Также водителю предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В связи с расследованием полиция конфисковала у 28-летнего водителя ключи от машины, наркотики, мобильные телефоны, а также муляж пениса.

Частичная легализация каннабиса, принятая предыдущим правительством Германии, остается предметом политических споров. Действующее правительство, возглавляемое консерваторами, согласилось провести оценку последствий этих изменений.

Ранее немецкое правительство приняло планы по ограничению онлайн-продажи каннабиса, чтобы бороться с ростом импорта этого наркотика.