Лідерка німецьких ультраправих у Будапешті розхвалила Угорщину як "маяк свободи"

Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель під час виступу в Будапешті розхвалила Угорщину як "маяк свободи" та заявила про плани збудувати нову Європу спільно з Віктором Орбаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Index.

У своїй півгодинній промові Вайдель сказала, що зараз Європейський Союз не визначається свободою, добробутом і миром, а тому за них потрібно боротися. Вона подякувала прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що він вже багато років працює над цим.

"В Європі дмуть нові вітри, настав час патріотів. Угорщина вже давно є маяком свободи. Багато інших країн слідують її прикладу, і сьогодні я кажу вам, що Німеччина також зробить це", – сказала лідерка "Альтернативи для Німеччини".

Вона заявила, що свобода здавна була рушійною силою народу Німеччини, і що, на її думку, саме вона об'єднує Угорщину та Німеччину. У цьому контексті вона згадала про Угорську революцію 1956 року, падіння Берлінської стіни в 1989 році та Пан’європейський пікнік, за який вона подякувала угорцям.

За словами Вайдель, Європа – це не Брюссель, а її серце б'ється в Будапешті, Берліні, Празі та столицях інших держав-членів, тому "нам слід повернутися до співпраці між національними державами в ЄС" замість федеральної інтеграції.

Вайдель також висловила повагу Орбану за те, що, ймовірно, в Будапешті зустрінуться американський президент Дональд Трамп і російський лідер Владімір Путін. За її словами, саміт у Будапешті є найкращим доказом того, що уряд Угорщини рухається у правильному напрямку.

Вайдель завершила свою промову словами про те, що нову Європу Німеччина та Угорщина повинні будувати разом, коли її партія прийде до влади.

Нещодавно Вайдель покращила свої позиції в рейтингу найпопулярніших політиків країни та увійшла до першої десятки.

Останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.