Лидер немецких ультраправых в Будапеште расхвалила Венгрию как "маяк свободы"

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель во время выступления в Будапеште расхвалила Венгрию как "маяк свободы" и заявила о планах построить новую Европу совместно с Виктором Орбаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Index.

В своей получасовой речи Вайдель сказала, что сейчас Европейский Союз не определяется свободой, благосостоянием и миром, а потому за них нужно бороться. Она поблагодарила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он уже много лет работает над этим.

"В Европе дуют новые ветры, настало время патриотов. Венгрия уже давно является маяком свободы. Многие другие страны следуют ее примеру, и сегодня я говорю вам, что Германия также сделает это", – сказала лидер "Альтернативы для Германии".

Она заявила, что свобода издавна была движущей силой народа Германии, и что, по ее мнению, именно она объединяет Венгрию и Германию. В этом контексте она вспомнила о Венгерской революции 1956 года, падении Берлинской стены в 1989 году и Панъевропейском пикнике, за который она поблагодарила венгров.

По словам Вайдель, Европа – это не Брюссель, а ее сердце бьется в Будапеште, Берлине, Праге и столицах других государств-членов, поэтому "нам следует вернуться к сотрудничеству между национальными государствами в ЕС" вместо федеральной интеграции.

Вайдель также выразила уважение Орбану за то, что, вероятно, в Будапеште встретятся американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По ее словам, саммит в Будапеште является лучшим доказательством того, что правительство Венгрии движется в правильном направлении.

Вайдель завершила свою речь словами о том, что новую Европу Германия и Венгрия должны строить вместе, когда ее партия придет к власти.

Недавно Вайдель улучшила свои позиции в рейтинге самых популярных политиков страны и вошла в первую десятку.

Последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.