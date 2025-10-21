NBC News: подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште приостановлена

Журналист NBC News Гаррет Хааке утверждает, что подготовка двусторонней встречи лидеров США и России в Будапеште приостановлена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Х, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште на данный момент „приостановлено", сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома", – отметил журналист.

По словам его собеседника, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был "продуктивным", но президент Трамп считает, что "обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас".

По словам источников агентства Reuters, отказ России от немедленного прекращения огня в Украине мог поставить под угрозу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

Напомним, американские СМИ сообщили, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

Возможной датой встречи госсекретаря и главы МИД РФ называли 23 октября. Она должна была состояться для подготовки новой личной встречи Трампа и Путина в Будапеште.

Конкретных причин отложения встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными взглядами Рубио и Лаврова на то, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны.

21 октября в Кремле заявили, что "не имеют понимания", когда может пройти встреча Трампа и Путина.