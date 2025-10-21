У Польщі оголосили звинувачення чоловіку, який хотів підпалити офіс партії Туска

44-річному поляку у вівторок висунули звинувачення у справі про підпал будівлі у Варшаві, де розташована штаб-квартира партії "Громадянська платформа" премʼєра Дональда Туска.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як повідомили в окружній прокуратурі Варшави, чоловіку інкримінують хуліганство та порушення недоторканності особи, яка намагалась його зупинити.

"Чоловік не визнав свою провину, а лише надав пояснення, в яких непрямо описав подію, що сталася", – повідомили в прокуратурі. Там кажуть, що проситимуть суд про тримісячне ув'язнення для 44-річного чоловіка.

Інцидент стався минулої пʼятниці, коли чоловік кинув коктейль Молотова у будівлю, де розташована штаб-квартира "Громадянської платформи". Його затримали в понеділок.

Як зʼясувалось, у травні цей же чоловік був затриманий у зв'язку з кримінальними погрозами на X "щодо вбивства прем'єр-міністра Дональда Туска", за що йому присудили штраф.

