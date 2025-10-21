В Польше объявили обвинение мужчине, который хотел поджечь офис партии Туска

44-летнему поляку во вторник предъявили обвинение по делу о поджоге здания в Варшаве, где расположена штаб-квартира партии "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как сообщили в окружной прокуратуре Варшавы, мужчине инкриминируют хулиганство и нарушение неприкосновенности лица, которое пыталось его остановить.

"Мужчина не признал свою вину, а лишь дал объяснения, в которых косвенно описал произошедшее", – сообщили в прокуратуре. Там говорят, что будут просить суд о трехмесячном заключении для 44-летнего мужчины.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, когда мужчина бросил коктейль Молотова в здание, где расположена штаб-квартира "Гражданской платформы". Его задержали в понедельник.

Как выяснилось, в мае этот же мужчина был задержан в связи с уголовными угрозами на X "об убийстве премьер-министра Дональда Туска", за что ему присудили штраф.

