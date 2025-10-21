Нідерланди хочуть домовитися з Сирією про повернення біженців

Вперше з 2009 року представник уряду Нідерландів здійснив офіційний візит до Сирії -держсекретар з питань зовнішньої торгівлі та допомоги розвитку Аукке де Вріс зустрілася з сирійським перехідним урядом у Дамаску, щоб домовитися про повернення сирійців до своєї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

"Вони вважають, що важливо, щоб люди повернулися і допомогли відновити країну", – сказала Де Вріс.

З червня цього року більшість заявок на притулок від сирійців були відхилені, оскільки країна вважається безпечною для більшості з них. Це стосується не всіх, каже де Вріс. "Я чую неоднозначні думки з цього приводу. Я також розмовляла з представниками меншин, які не почуваються в безпеці. Це викликає занепокоєння на майбутнє", – зазначила вона.

Де Вріс також зустрілася з міністеркою соціальних справ і зайнятості Сирії Хінд Абуд Кабават. Кабават – єдина жінка-міністр в уряді президента Аш-Шараа. Кабават була запеклою противницею Башара Асада і має християнське походження.

Уряд Нідерландів хоче, щоб більше людей поверталися добровільно, і збільшив так звану реінтеграційну підтримку для тих, хто добровільно повертається до Сирії. Вона становить 5 000 євро на дорослого і 2 500 євро на неповнолітнього. Репатріанти також отримають відшкодування за авіапереліт.

Тимчасовий уряд також хоче укласти угоди про примусове повернення сирійців, які більше не мають права проживати в Нідерландах. Спочатку це стосуватиметься кримінальних сирійських шукачів притулку або сирійців, які спричиняють неприємності.

"Звичайно, ми хочемо, щоб усі біженці повернулися", – сказала міністр Кабават в інтерв'ю NOS. Вона підкреслила, що люди, які бажають повернутися добровільно, вітаються, але примусове повернення поки що неможливе. "Я не можу просити їх приїжджати сюди, коли у нас все ще є зруйновані міста, немає роботи і шкіл", – сказала вона.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Як повідомлялось цієї весни, кількість заявок на отримання притулку у Європі від громадян Сирії станом на лютий виявилася мінімальною за понад 10 років.

У березні Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії. Це сталось після повалення режиму Башара Асада.