Нидерланды хотят договориться с Сирией о возвращении беженцев

Впервые с 2009 года представитель правительства Нидерландов совершил официальный визит в Сирию – госсекретарь по вопросам внешней торговли и помощи развитию Аукке де Врис встретилась с сирийским переходным правительством в Дамаске, чтобы договориться о возвращении сирийцев в свою страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

"Они считают, что важно, чтобы люди вернулись и помогли восстановить страну", – сказала Де Врис.

С июня этого года большинство заявок на убежище от сирийцев были отклонены, поскольку страна считается безопасной для большинства из них. Это касается не всех, говорит де Врис. "Я слышу неоднозначные мнения по этому поводу. Я также разговаривала с представителями меньшинств, которые не чувствуют себя в безопасности. Это вызывает беспокойство на будущее", – отметила она.

Де Врис также встретилась с министром социальных дел и занятости Сирии Хинд Абуд Кабават. Кабават – единственная женщина-министр в правительстве президента Аш-Шараа. Кабават была ярой противницей Башара Асада и имеет христианское происхождение.

Правительство Нидерландов хочет, чтобы больше людей возвращались добровольно, и увеличило так называемую реинтеграционную поддержку для тех, кто добровольно возвращается в Сирию. Она составляет 5 000 евро на взрослого и 2 500 евро на несовершеннолетнего. Репатрианты также получат возмещение за авиаперелет.

Временное правительство также хочет заключить соглашения о принудительном возвращении сирийцев, которые больше не имеют права проживать в Нидерландах. Сначала это будет касаться криминальных сирийских искателей убежища или сирийцев, которые вызывают неприятности.

"Конечно, мы хотим, чтобы все беженцы вернулись", – сказала министр Кабават в интервью NOS. Она подчеркнула, что люди, желающие вернуться добровольно, приветствуются, но принудительное возвращение пока невозможно. "Я не могу просить их приезжать сюда, когда у нас все еще есть разрушенные города, нет работы и школ", – сказала она.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.

Как сообщалось этой весной, количество заявок на получение убежища в Европе от граждан Сирии по состоянию на февраль оказалось минимальным за более чем 10 лет.

В марте Германия через 13 лет перерыва вновь открыла посольство в Сирии. Это произошло после свержения режима Башара Асада.