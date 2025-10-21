Reuters: РФ не изменила требований для мира с Украиной после разговора Путина и Трампа

После разговора Дональда Трампа и Владимира Путина российская сторона передала США non-paper (неофициальный документ), в котором повторила предыдущие условия для достижения мира с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По информации Reuters, Россия потребовала установления контроля над всем Донбассом, а также запрета на развертывание военных НАТО в рамках послевоенного урегулирования.

Другие положения документа агентство не приводит, но говорит, что они повторяли ранее озвученные Москвой условия для достижения мирного соглашения с Украиной.

СМИ ранее писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг немедленное прекращение боевых действий в Украине.

После этого стало известно, что США отложили личную встречу Лаврова с госсекретарем Марко Рубио и поставили на паузу подготовку встречи Трампа и Путина в Будапеште.