У Литві кажуть, що масовий приліт метеокуль з Білорусі виглядає як скоординована операція

У Литві бачать ознаки скоординованої операції у масовій появі метеозондів з контрабандою у повітряному просторі країни.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав очільник Національного центру реагування на кризові ситуації Вільмантас Віткаускас.

Віткаускас зазначив, що масова поява метеокуль над Литвою ввечері у вівторок має ознаки скоординованих дій.

"Ми бачимо, що запуск куль здійснювався більш як з однієї точки, це була скоординована операція. Ми сподіваємося на успішну роботу наших служб, щоб якнайшвидше з’ясувати кількість метеозондів, масштаби, а також замовників цієї скоординованої операції", – сказав він.

За його словами, йдеться про один найбільших "нальотів" метеокуль з цигарковою контрабандою.

Посадовець не уточнив, чи вважають це гібридною операцією, спрямованою на дестабілізацію країни.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Литві довелося закрити повітряний простір і зупинити роботу аеропорту Вільнюса через масовий приліт з Білорусі метеокуль з контрабандою цигарок.

Повітряний простір відкрили лише о 6:30 ранку. Від цього епізоду постраждали понад 4 тисячі пасажирів з 30 рейсів, 14 рейсів до Вільнюса довелося спрямувати в інші аеропорти. Проблеми з рейсами можуть продовжитися і протягом дня через те, що літаки вночі не могли приземлитися та вилетіти за передбаченим графіком.

Командувач прикордонної служби, генерал Рустам Любаєв підтвердив перехоплення 12 метеокуль. Він не став називати, скільки загалом об’єктів порушили повітряний простір країни, але зазначив, що йдеться про кілька десятків.

Як відомо, перед цим роботу низки європейських аеропортів зривали підняттям невідомих дронів поблизу летовищ. Ця серія інцидентів почалася з двох найгучніших випадків у Данії, де загадкові БпЛА з’явилися не лише біля аеропортів, а й військових об’єктів.

Випадки активізували роботу над європейською "стіною дронів".