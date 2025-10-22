В Литве говорят, что массовый прилет метеозондов выглядит как спланированная операция

В Литве видят признаки скоординированной операции в массовом появлении метеозондов с контрабандой в воздушном пространстве страны.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал глава Национального центра реагирования на кризисные ситуации Вильмантас Виткаускас.

Виткаускас отметил, что массовое появление метеозондов над Литвой вечером во вторник имеет признаки скоординированных действий.

"Мы видим, что запуск шаров осуществлялся более чем из одной точки, это была скоординированная операция. Мы надеемся на успешную работу наших служб, чтобы как можно быстрее выяснить количество метеозондов, масштабы, а также заказчиков этой скоординированной операции", – сказал он.

По его словам, речь идет об одном из крупнейших "налетов" метеозондов с сигаретной контрабандой.

Чиновник не уточнил, считают ли это гибридной операцией, направленной на дестабилизацию страны.

Напомним, вечером 21 октября Литве пришлось закрыть воздушное пространство и остановить работу аэропорта Вильнюса из-за массового прилета из Беларуси метезондов с контрабандой сигарет.

Воздушное пространство открыли только в 6:30 утра. От этого эпизода пострадали более 4 тысяч пассажиров с 30 рейсов, 14 рейсов в Вильнюс пришлось направить в другие аэропорты. Проблемы с рейсами могут продолжиться и в течение дня из-за того, что самолеты ночью не могли приземлиться и вылететь по предусмотренному графику.

Командующий пограничной службой, генерал Рустам Любаев подтвердил перехват 12 метеозондов. Он не стал называть, сколько всего объектов нарушили воздушное пространство страны, но отметил, что речь идет о нескольких десятках.

Как известно, перед этим работу ряда европейских аэропортов срывали подъемом неизвестных дронов вблизи аэродромов. Эта серия инцидентов началась с двух самых громких случаев в Дании, где загадочные БПЛА появились не только возле аэропортов, но и военных объектов.

Случаи активизировали работу над европейской "стеной дронов".