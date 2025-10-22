В Литву залетело около 200 метеозондов с контрабандными сигаретами

В воздушное пространство Литвы поздно вечером 21 октября залетело около 200 метеозондов с контрабандой сигарет.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал командующий Государственной пограничной службы, генерал Рустам Любаевс.

Любаевс сообщил, что радарами Воздушных сил было зафиксировано нарушение воздушного пространства более чем 200 метеозондами.

"Информация, которую мы получили от Воздушных сил, свидетельствует, что общая их численность – более 200", – сказал он в общении со СМИ.

Он уточнил, что сами пограничники зафиксировали несколько десятков объектов и 12 перехватили.

"Конечно, эта цифра в течение дня будет меняться", – отметил он, добавив, что также задержаны 4 человека.

Наибольшее количество объектов зафиксировали в районе Вильнюса, Алитиса и Варены.

Также стало известно, что Литва закрывала не только воздушное пространство, но и два КПП на границе с Беларусью – с 2 до 9 утра.

Глава Национального центра реагирования на кризисные ситуации Вильмантас Виткаускас сказал, что такое массовое появление метеозондов имеет признаки скоординированной операции.

Напомним, вечером 21 октября Литве пришлось закрыть воздушное пространство и остановить работу аэропорта Вильнюса из-за массового прилета из Беларуси метезондов с контрабандой сигарет.

Воздушное пространство открыли только в 6:30 утра. От этого эпизода пострадали более 4 тысяч пассажиров из 30 рейсов, 14 рейсов в Вильнюс пришлось направить в другие аэропорты. Проблемы с рейсами могут продолжиться и в течение дня из-за того, что самолеты ночью не могли приземлиться и вылететь по предусмотренному графику.

Как известно, перед этим работу ряда европейских аэропортов срывали подъемом неизвестных дронов вблизи аэродромов. Эта серия инцидентов началась с двух самых громких случаев в Дании, где загадочные БПЛА появились не только возле аэропортов, но и военных объектов.

Случаи активизировали работу над европейской "стеной дронов".