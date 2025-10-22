У Дубліні спалахнули антиіммігрантські протести: натовп напав на поліцію

Антиіммігрантські протестувальники спалили поліцейський автомобіль і напали на офіцерів поблизу будівлі, в якій проживають шукачі притулку в Дубліні.

Про це пише Reuters із посиланням на слова міністра юстиції Ірландії Джима О'Каллагана, передає "Європейська правда".

У вівторок міністр юстиції Ірландії заявив, що на наступний день після того, як чоловік був заарештований за напад на молоду дівчину, антиіммігрантські протестувальники спалили поліцейський автомобіль і напали на офіцерів поблизу будівлі, в якій проживають шукачі притулку в Дубліні.

Фото: Х

Кадри, опубліковані в соцмережах ірландськими ЗМІ та активістами, які виступають проти іммігрантів, показало людей, які тримали ірландські прапори та плакати з антиіммігрантськими гаслами.

Протестувальники кидали в поліцію скляні пляшки та феєрверки.

"Використання злочину як зброї людьми, які бажають посіяти розбрат у нашому суспільстві, не є несподіванкою. Це неприйнятно і призведе до рішучої реакції", – заявив ірландський міністр.

Фото: Х

Поліція повідомила, що у вівторок, 22 жовтня, в цьому районі було пред'явлено звинувачення чоловікові у віці 20 років за підозрою у скоєнні серйозного нападу на неповнолітню дівчину.

Наприкінці вересня ефіопський шукач притулку Хадуш Герберсласі Кебату, арешт якого в липні викликав бурхливі протести біля готелю поблизу Лондона, де він та інші мігранти були розміщені, був засуджений до тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над підліткою та іншою жінкою.

Арешт Кебату викликав насильницькі протести біля готелю і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.