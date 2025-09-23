Мігранта, який спровокував протести біля готелю під Лондоном, ув’язнили за домагання

Ефіопський шукач притулку, арешт якого в липні викликав бурхливі протести біля готелю поблизу Лондона, де він та інші мігранти були розміщені, у вівторок був засуджений до тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над підліткою та іншою жінкою.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ефіопський шукач притулку Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчиною та жінкою, спробу сексуального насильства над дівчиною, підбурювання її до сексуальних дій та один випадок домагань.

Кебату визнав, що усвідомлював, які заворушення спричинило його правопорушення, і що воно вплинуло на інших законослухняних шукачів притулку, оскільки викликало реакцію громадськості не тільки в Еппінгу, де розташований готель The Bell, а й по всій країні.

"Це призвело до масових демонстрацій і побоювань, що діти у Великій Британії в небезпеці", – сказав суддя.

Кебату, який прибув до Великої Британії на невеликому човні і переїхав до готелю Bell лише за тиждень до інциденту, заперечив усі звинувачення, заявивши, що він "не дика тварина".

Зазначимо, імміграція стала домінуючою політичною проблемою у Великій Британії, затьмаривши занепокоєння щодо нестабільної економіки, оскільки країна стикається як з рекордною кількістю заяв про надання притулку, так і з прибуттям мігрантів на невеликих човнах через Ла-Манш.

Арешт Кебату викликав насильницькі протести біля готелю і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.