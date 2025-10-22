В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты: толпа напала на полицию

Антииммигрантские протестующие сожгли полицейский автомобиль и напали на офицеров вблизи здания, в котором проживают искатели убежища в Дублине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра юстиции Ирландии Джима О'Каллагана, передает "Европейская правда".

Во вторник министр юстиции Ирландии заявил, что на следующий день после того, как мужчина был арестован за нападение на молодую девушку, антииммигрантские протестующие сожгли полицейский автомобиль и напали на офицеров вблизи здания, в котором проживают искатели убежища в Дублине.

Фото: Х

Видео, опубликованное в соцсетях ирландскими СМИ и активистами, выступающими против иммигрантов, показало людей, которые держали ирландские флаги и плакаты с антииммигрантскими лозунгами.

Протестующие бросали в полицию стеклянные бутылки и фейерверки.

"Использование преступления как оружия людьми, желающими посеять раздор в нашем обществе, не является неожиданностью. Это неприемлемо и приведет к решительной реакции", – заявил он.

Фото: Х

Полиция сообщила, что во вторник, 22 октября, в этом районе предъявили обвинения мужчине в возрасте 20 лет по подозрению в совершении серьезного нападения на несовершеннолетнюю девушку.

В конце сентября эфиопский искатель убежища Хадуш Герберсласи Кебату, арест которого в июле вызвал бурные протесты возле отеля близ Лондона, где он и другие мигранты были размещены,

размещены, был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие над подростком и другой женщиной.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля и заставил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пятерых человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают искатели убежища.