Посол ЕС показала, как ночевала в ванной из-за атаки РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после массированного российского удара заявила о неизменной поддержке Украины Евросоюзом, а также показала, как провела эту ночь в Киеве.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала украинские регионы. Матернова заявила, что провела ночь "на полу в ванной комнате отеля, которая превратилась в укрытие".

"Сирены выли без перерыва. Взрывы сотрясали стены. Мне пришлось пропустить утреннее занятие по пилатесу, поскольку моему инструктору было слишком опасно приходить на работу. И я думала только об одном: Хватит. Хватит этой войны", – написала посол.

Фото: Facebook

Матернова отметила, что российско-украинская война "длится слишком долго и забирает слишком много сил".

"Каждый день приносит новых жертв. Каждая ночь – новые атаки. Украина сопротивляется, но она устала и изранена. Там, за пределами страны, планируются встречи и переговоры. Из Киева они кажутся бесконечными", – написала она.

Дипломат подчеркнула, что ЕС остается надежным союзником для Украины.

"Мы понимаем серьезность этого момента. Мы не отворачиваемся. Мы ищем все возможные способы помочь Украине выдержать – и принести справедливый и длительный мир", – подытожила Матернова.

Отметим, в Киеве из-за атаки РФ 18 человек пострадали, из них четверо детей, два человека погибли. В Запорожье 13 человек пострадали. Взрывы прозвучали в Днепре и в Одесской области.

Напомним, в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила этот массированный российский удар по Киеву.