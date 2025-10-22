Мелоні: використання активів РФ має відповідати міжнародному праву

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європейський Союз обговорює можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, але будь-які кроки, які він зробить, повинні відповідати міжнародному праву.

Її слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мелоні акцентувала, що Італія не єдина, хто вважає, що у питанні використання заморожених російських активів для допомоги Україні "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

"Ми повинні захистити фінансову і монетарну стабільність наших економік і єврозони та забезпечити стійкість будь-яких заходів, які можуть бути вжиті", – сказала прем’єр-міністерка Італії.

Зазначимо, 21 жовтня писали, що Європейська рада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.

Як повідомляла "Європейська правда", Бельгія наразі погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків.

Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.

У презентованій Єврокомісією оборонній "дорожній карті" ЄС йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.

За даними ЗМІ, США не підтримали план ЄС щодо "репараційної позики" Україні.