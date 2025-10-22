Мелони: использование активов РФ должно соответствовать международному праву

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский Союз обсуждает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, но любые шаги, которые он предпримет, должны соответствовать международному праву.

Ее слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мелони подчеркнула, что Италия не единственная, кто считает, что в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине "необходимо соблюдать международные правила и принцип законности".

"Мы должны защитить финансовую и монетарную стабильность наших экономик и еврозоны и обеспечить устойчивость любых мер, которые могут быть приняты", – сказала премьер-министр Италии.

Отметим, 21 октября писали, что Европейский совет в выводах по результатам заседания 23 октября заявит о планах ЕС предоставить Украине финансовую и военную помощь в 2026-27 годах, используя для этого в том числе денежные остатки российских замороженных активов.

Как сообщала "Европейская правда", Бельгия на данном этапе согласилась не блокировать идею ЕС относительно "репарационного займа" Украине с использованием замороженных российских активов, в связи с чем Евросоюз теперь сможет перейти к практическим шагам.

Напомним, финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, расположен в Бельгии. По этой причине бельгийские власти особенно переживают за потенциальные юридические последствия любых решений с привлечением российских активов.

В представленной Еврокомиссией оборонной "дорожной карте" ЕС говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием росактивов должен быть согласован до конца 2025 года.

По данным СМИ, США не поддержали план ЕС по "репарационному займу" Украине.