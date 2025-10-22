Норвегия предоставит Украине почти $150 млн на поддержку энергетики

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Осло 22 октября, цитирует "Европейская правда".

Во время встречи с Зеленским Стёре заявил, что его страна выделяет дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около $150 млн) на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины.

"Норвегия оказывает Украине мощную поддержку и будет продолжать это делать. Очень важно поддерживать тесный диалог с украинскими властями, чтобы поддержка отвечала потребностям на местах в Украине", – подчеркнул он.

Также премьер Норвегии отметил, что сейчас контакты с Украиной являются тесными и регулярными, как непосредственно с президентом, так и с руководителями украинского правительства.

"Во время встречи (с Зеленским) я представил планы Норвегии по дальнейшей поддержке Украины до 2026 года. Я верю, что поддержка Украины останется сильной", – подчеркнул Стёре.

Напомним, 20 октября Совет ЕС по иностранным делам обратился к Европейской комиссии с просьбой разработать дополнительные меры для лучшей поддержки энергетической безопасности Украины.

13 октября стало известно, что Европейский Союз работает над выделением Украине дополнительных 100 млн евро зимней помощи.

Также Польша пообещала помочь Украине после российских ударов по энергетике.

21 октября стало известно, что Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.